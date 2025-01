Lanazione.it - Firenze, tragedia di via Mariti: tre ipotesi dietro al crollo che portò morte e distruzione

, 27 gennaio 2025 – A quasi un anno dalla strage di via, la procura indaga ancora. Ma alcuni aspetti di quello che è successo, alle 8.50 del 16 febbraio 2024 nel cantiere numero 266183 aperto per la realizzazione di un supermercato Esselunga, resta ancora oggetto dell’indagine affidata ai pubblici ministeri Francesco Sottosanti ed Alessandra Falcone. Dalla relazione sull’attività svolta dalla procura, firmata dal procuratore capo Filippo Spiezia, si ha almeno la certezza che ilche causò ladi cinque operai (Luigi Coclite, 60 anni di Collesalvetti, Mohamed El Ferhane, Bouzekri Rahimi, Mohamed Toukabri Taoufik Haidar), si è innescato a seguito del cedimento di una mensola di sostegno. Ad oggi, però, non si ha notizia di iscrizioni sul registro degli indagati. PRESSPHOTOnel cantiere dell’Esselunga di via