Movieplayer.it - Dog Man: dietro le quinte del film con il regista Peter Hastings

In attesa dell'uscita per il 30 gennaio, ci siamo fatti raccontare dall'autore la realizzazione dell'adattamento animato della serie di fumetti per ragazzi di Dav Pilkey. "Parte uomo, parte cane, tutto poliziotto." Così potremmo recitare, parafrasando la frase di lancio di Robocop negli anni '90, per lanciare ild'animazione Dog Man in uscita il 30 gennaio. Una battuta, uno scherzo, ma non così lontano dalla realtà come quello che abbiamo visto fin qui ci conferma: ilè infatti tratto da una serie di fumetti per ragazzi di Dav Pilkey molto popolare in America, tradotta per lo schermo dalche delle opere dell'autore sta diventando l'adattatore ufficiale, arrivando a questo nuovo progetto targato Dreamworks Animation dopo aver già lavorato a Capitan Mutanda .