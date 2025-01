Unlimitednews.it - Como, sequesto accessori abbigliamento realizzati con pelli aninali

(ITALPRESS) – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopolie le Fiamme Gialle lariane nel corso degli ordinari controlli presso il valico di Uggiate con Ronago () hanno fermato un cittadino in Svizzera un 26enne. L’uomo riferiva di non avere nulla da dichiarare nonostante avesse all’interno dell’abitacolo diversi scatoloni di merce.Incuriositi dal numero di colli posti alla rinfusa nel veicolo, gli operanti decidevano di approfondire il controllo negli uffici della locale Sezione Operativa Volante di Ronago, all’esitodel quale venivano rinvenuti numerosididalle fogge e colori stravaganti, verosimilmenteconesotiche da parte di una nota società svizzera operante nelsettore dell’di lusso. Dal successivo riscontro di quanto rinvenuto, ovvero 22 borse, 18 cinture e ben 30 calzaturerisultava che la merce, scortata da formulari di riesportazione C.