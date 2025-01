.com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 19^ giornata

Solo un pari per la Castelfrettese capolista del girone A. Vincono Barbara MonSerra, Aesse Senigallia, Matelica, Jesina, Osimana, Portuali Dorica e Moie Vallesina VALLESINA, 27 gennaio– Un’altra, la 19^, è andata in archivio anche nel campionato. Andiamo a scoprire cosa è successo nell’ultimo fine settimana di gare.Girone A – due vittorie e due pari per le anconetaneNel girone A, la capolista Castelfrettese non va oltre lo 0-0 contro il Vismara, nel secondo pareggio stagionale su 18 gare disputate. Poco male, comunque, perché i “Frogs” mantengono sia l’imbattibilità sia il vantaggio di +10 sulla seconda posizione. Il Montecchio Gallo, infatti, viene fermato sul 2-2 da un Marina trascinato dalla doppietta di Thena.L’Aesse Senigallia torna al terzo posto grazie al 3-2 sul Lunano con i gol di Diamantini, Pierini e Curi.