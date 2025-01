Ilnapolista.it - Bertolucci: «Sinner mi ricorda Djokovic, cuoce a fuoco lento l’avversario, prima mentalmente e poi tatticamente»

Paolosu Libero commenta la vittoria diagli Australian Open. Ha disputato una finale perfetta contro Zverev, vincendo il terzo Slam in carriera.: «stritola di testa, siamo di fronte a un alieno non solo a un campione, vero?«Un alieno mai vistosulla terra. La forbice fra Jannik e gli altri tennisti si sta allargando Slam dopo Slam».Sorpreso dalla padronanza con la quale si è liberato in tre set di Zverev?«Affatto. Me la aspettavo perché questo ragazzo è un numero 1 nelre ae poi».Come vince?«Stritolando di testa. Per questo non mitanto Federer o Nadal ma. È il Nole del futuro e lo stiamo dicendo ormai da un anno».Però c’è un certo 16 aprile in mezzo e l’arbitrato presso il Tas di Losanna per l’affaire Clostebol resta una spada di Damocle sulla testa di Jannik.