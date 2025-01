Antisemitismoa Roma scritte contro Ong

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.30 Proiettate sulla Piramide Cestia afrasi che prendono di mira come antiisraeliane Ong come Amnesty,Emergency e Anpi. "Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz,vi sareste schierati con Hitler.Ipocrisia e antisemitismo sono le vostre bandiere. Buon Giorno della Memoria", recita la scritta. Il logo di Amnesty trasformato in Amnesy, Emergency in Hypocrisy. "Un'azione spregevole. Grave accusare di antisemitismo un'organizzazione per i diritti umani",commenta il portavoce di Amnesty Italia, Noury.