Lanazione.it - Agricoltori, torna la protesta dei trattori: presidi e cortei. Manifestazioni vicino ai caselli autostradali

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 27 gennaio 2025 – Settimana di mobilitazione degliin Toscana, conche da martedì 28 gennaio si mobilitano in Maremma, Valdichiana e nella provincia di Lucca. Laè promossa a livello nazionale da Coapi, Riscatto agricolo eitaliani. «Un Paese senza, allevatori e pescatori, non è libero e non ha futuro - si legge nel volantino con cui si invita a scendere in piazza - Chiediamo che le Regioni e il Governo dichiarino lo stato di crisi socioeconomico delle piccole e medie aziende agricole e della pesca». Martedì 28 proteste in provincia di Grosseto con triplo raduno di: uno a Pitigliano e l'altro a Sorano a partire dalle 9,30, con i due gruppi che si uniranno con ilo di Capalbio sull'Aurelia, dove già dalla mattinata verranno montate le tende.