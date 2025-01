Zonawrestling.net - AEW: Hologram starebbe per tornare

Durante il 2024 in AEW ha fatto il suo debutto un luchador “speciale“,.L’ex Aramis della AAA ha intrapreso una winning streak una volta giunto nella compagnia di Jacksonville, facendo intendere un push notevole della compagnia dietro la sua figura.Ma dalla sua vittoria contro Beast Mortos a Wrestledream non si è più visto. Il motivo è da ricercarsi ad un grave infortunio alla caviglia. E ora dopo mesi sarebbe pronto a.Nell’ultimo episodio di Collision è andata in onda una vignetta che suggerisce un suo ritorno a breve.C:\> holo.grmWatch #AEWCollision LIVE on @tntdrama & @SportsonMax @AEWpic.twitter.com/2KzOzY7G3V— All Elite Wrestling (@AEW) January 26, 2025 Non si sa ancora una data o i possibili piani che lo accompagneranno.