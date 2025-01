Lapresse.it - USA, Fiore: “Trump forzanovista più che fascista, ma cambi idea su Israele”

“Tutti sanno che la Lega e Fratelli d’Italia hanno copiato per decenni le nostre idee, andando avanti dal punto di vista elettorale cercando di carpire il nostro mondo”. Così Roberto, leader di Forza Nuova, a margine dell’evento dell’ultradestra europea a Roma di Alliance for Peace and Freedom “Europa: una, libera e sovrana”. “Non c’è fascismo in Forza Nuova? Non dico questo”, risponde, secondo cui “il popolo deve essere unito”, senza divisioni tra “fascismo e antifascismo”. “Se poi vogliamo parlare di idee e vedere quante delle nostre si avvicinano al fascismo, sono sicuro che moltissime si avvicinano”. “Non possiamo rinchiuderci dentro i film, ‘M’, Scurati – continua il leader di FN – perché non è scientifico”. Poi sulle polemiche legate alla scelta della data della kermesse alla vigilia del Giorno della Memoria risponde: “Non mi interessa: se oggi è il giorno prima, dopodomani sarà il giorno dopo.