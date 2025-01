Pronosticipremium.com - Udinese-Roma 1-2 LIVE, le pagelle: Pellegrini a due facce, che impatto di Rensch

La 22ª giornata di Serie A prosegue con il match tra, che andrà in scena a partire dalle ore 15:00 del 26 gennaio. In palio ci sono tre punti pesanti, con le due squadre separate da un solo punto in classifica. SoloLa.it vi fornirà la diretta testuale del match, oltre alle dichiarazioni del pre e del post partita.5 minuti fa26 Gennaio 2025 17:09 17:09Le parole die Dovbyk a Dazn: “L’importante era vincere, dentro lo spogliatoio ci siamo caricati a vicenda, siamo riusciti a centrare il successo in trasferta. In casa da quando c’è Ranieri abbiamo il nostro ritmo, quello che ci mancava era fare lo step in trasferta. Già a fine primo tempo pensavamo di star facendo le cose nella giusta maniera, oggi abbiamo fatto vedere che volevamo questi 3 punti.