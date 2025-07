Giustizia Tiso Accademia IC | Nel settore civile obiettivi Pnrr ancora lontani

Nonostante le promettenti ambizioni del PNRR Giustizia, i risultati nel settore civile restano ancora lontani dall’essere raggiunti. Carmela Tiso dell’Accademia Iniziativa Comune sottolinea come questa opportunità storica richieda certezze, personale stabile e una governance coerente per evitare sprechi e ritardi. È fondamentale agire ora per trasformare questa sfida in un reale progresso, garantendo un sistema giudiziario più efficiente e accessibile per tutti.

Carmela Tiso (Accademia Iniziativa Comune): “Il PNRR Giustizia è un’occasione storica, ma servono certezze, personale stabile e governance coerente per evitare sprechi e ritardi”.. Il PNRR per la Giustizia è uno dei pilastri fondamentali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano. L’obiettivo principale? Rendere il sistema giudiziario più efficiente, digitale e accessibile, riducendo i tempi dei processi e migliorando l’organizzazione degli uffici giudiziari. Ma allo stato attuale il percorso non sembra ancora raggiunto. Ricordiamo che per il comparto sono state stanziate risorse per circa 2,9 miliardi di euro, di cui circa 2,2 miliardi destinati al rafforzamento del capitale umano (assunzioni, formazione, Ufficio per il Processo) e 411 milioni per l’edilizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

