Bergamo si distingue come città modello per le sue ciclabili innovative, prime in Italia secondo l’ISTAT, promuovendo una mobilità sostenibile e a misura di pedone. Tuttavia, la qualità dell’aria rimane un punto dolente, con polveri sottili ancora sopra i limiti. È urgente non rinviare ulteriormente le misure contro le emissioni, compreso lo stop agli euro 5, per garantire un futuro più pulito e vivibile per tutti.

LA CLASSIFICA ISTAT.Nel dossier sull’«ambiente urbano», il capoluogo è al primo posto per la rete di mobilità dolce. Situazione critica (anche se in miglioramento) per le polveri sottili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, ciclabili da primato, ma aria bocciata: «Errore rinviare stop agli Euro 5»

34 ore, ovvero dalle 12:00 di sabato 14 giugno alle 22:00 di domenica 15 giugno, questo il tempo necessario per consentire la realizzazione del sottopasso ciclabile di via Milano ad Almè, parte dei lavori per la nuova Linea T2 Bergamo____Villa d’Almè. Vai su Facebook

