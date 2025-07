Osimhen al Galatasaray al via la corsa contro il tempo | sta cambiando tutto nella trattativa

Osimhen al Galatasaray, la trattativa accelera e tutto cambia in un lampo. Il Napoli, deciso a cedere il suo attaccante di punta, ha fissato il prezzo della clausola rescissoria di 75 milioni di euro, mentre il club turco si prepara a fare un'offerta, ma con modalità diverse. La corsa contro il tempo è già in atto: il futuro di Osimhen si decide tra poche ore, e ciò potrebbe rivoluzionare il calciomercato estivo.

Victor Osimhen è in uscita dal Napoli e l’opzione più probabile per il suo futuro è un ritorno al Galatasaray, dove ha disputato l’ultima stagione. Il Napoli è intenzionato a cedere Osimhen e da tempo ha stabilito il prezzo per la sua cessione, ossia l’equivalente della clausola rescissoria da 75 milioni di euro presente sul suo contratto. Il Galatasaray pare disposto a offrire questa cifra, ma a condizioni differenti. Dunque, il Napoli riflette e prende tempo prima di giungere a conclusioni. Clausola di Osimhen in scadenza: cosa succede ora con il cartellino. La cifra richiesta nelle ultime settimane dal Napoli per far partire Victor Osimhen è invariabile: 75 milioni di euro senza sconti di un minimo centesimo, rispettando quanto stabilito dalla clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen al Galatasaray, al via la corsa contro il tempo: sta cambiando tutto nella trattativa

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - tempo - corsa

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Potrebbe complicarsi la corsa per Victor Osimhen, grande desiderio di mercato della Juve ? Secondo Matteo Moretto, c'è stata la prima offerta ufficiale del Galatasaray per il nigeriano, ma il Napoli pretende i soldi della clausola ? Sulla finestra anche l'Al Hi Vai su Facebook

Il #Galatasaray arriva alla cifra record: la clausola di 75 milioni per Victor Osimhen al #Napoli Il giocatore vuole restare al Gala. Da definire solo la modalità di pagamento (la clausola va pagata tutta subito, il Gala chiede di arrivare a quella cifra in più ese Vai su X

Napoli-Osimhen, oggi scade la clausola rescissoria: il Galatasaray definisce le modalità di pagamento; Cessione Osimhen, offerta Galatasaray e risposta del Napoli! Victor ha già detto sì a un ritorno in Turchia, Al-Hilal ancora in corsa; Esclusiva: la Juventus è in testa nella corsa per Osimhen, ma ci sono alcuni ostacoli.

Osimhen, oggi scade la clausola. Corsa contro il tempo del Galatasaray, servono garanzie bancarie - La telenovela Osimhen tiene banco in queste ore, il giocatore spingere per andare al Galatasaray, ma deve prima trovare l'accordo economico con il Napoli per quanto riguarda il prezzo del cartellino. Come scrive msn.com

Osimhen, corsa contro il tempo del Galatasaray: "La clausola scade domani" - La scadenza della clausola rescissoria di Victor Osimhen è diventata la nuova deadline del calciomercato estivo. Segnala msn.com