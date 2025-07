Abbonamenti Inter date e fasi della campagna | rinnovi e nuovi

L’Inter ha lanciato ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2025-26, sotto lo slogan "Come la Prima volta". Da oggi, giovedì 10 giugno, tifosi e appassionati sono chiamati a vivere un’altra emozionante avventura, tra rinnovi e nuove sottoscrizioni. Scopri tutte le date e le fasi di questa coinvolgente iniziativa, perché i milioni di tifosi nerazzurri non vogliono perdere neanche un match.

L’Inter ha avviato la campagna abbonamenti per la stagione 2025-26 ( clicca qui per il comunicato ufficiale ). Di seguito le informazioni utili sulle date e le fasi della campagna in merito ai rinnovi di abbonamento e a quelli nuovi. SCATTA DA OGGI – L’ Inter, attraverso lo slogan Come la Prima volta. Ancora una volta, ha fatto scattare oggi giovedì 10 giugno la propria campagna abbonamenti per la stagione 2025-26. Quindi, i milioni di tifosi nerazzurri, a partire dalla data odierna, potranno iniziare a rinnovare il proprio abbonamento oppure a stipularne uno nuovo e inedito. Il club ha dato informazioni anche per quanto riguarda appunto le date e le fasi della campagna. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Abbonamenti Inter, date e fasi della campagna: rinnovi e nuovi

