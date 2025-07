Mostra ' Raccolti e racconti La biodiversità nell' arte botanica' al Museo della Grafica

Scopri la meraviglia della biodiversità attraverso l’arte botanica nella mostra “Raccolti e racconti” al Museo della Grafica. Un viaggio visivo e emozionale che celebra le ricchezze naturali e il legame profondo tra uomo e pianta, inserendosi nel contesto internazionale di Botanical Art Worldwide 2025. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di colori, forme e storie che evidenziano l’importanza della conservazione del nostro patrimonio vegetale. Non perdere questa straordinaria esposizione.

La mostra di arte botanica “Raccolti e racconti” è parte del progetto internazionale Botanical Art Worldwide 2025, dedicato alla celebrazione della biodiversità nelle colture vegetali strettamente associate alla specie umana, e dialoga con le rassegne, organizzate in contemporanea, di oltre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

