Lavoratori Amazon di Pisa in sciopero | Pressioni psicologiche e aumento dei carichi di lavoro

Lavoratori Amazon di Pisa in sciopero per protestare contro pressioni psicologiche e aumento dei carichi di lavoro. Incrociate le braccia, il personale di Amazon Italian Transport manifesta il proprio dissenso, chiedendo condizioni più giuste e rispettose. La protesta, avviata oggi 10 luglio e destinata a durare fino a nuovo avviso, mette in luce le sfide di un settore in rapido cambiamento. È ora di ascoltare le loro richieste e trovare soluzioni concrete.

Incrocia le braccia il personale di Amazon Italian Transport impiegato nella filiale di Pisa. L'astensione dal lavoro, come rendono noto Filt Cgil di Pisa e Uil Trasporti Toscana, è in programma da oggi, 10 luglio, e si protrarrà fino a nuova comunicazione. "La decisione di ricorrere allo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

