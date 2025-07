Dopo i due incidenti mortali da maggioranza e opposizione ok sulla messa in sicurezza di viale Alberti

Ora, grazie a questa unanime approvazione, si potrà procedere rapidamente con i lavori di messa in sicurezza, garantendo un miglioramento della sicurezza per tutti i cittadini e prevenendo future tragedie lungo Viale Alberti. Un passo importante verso una città più sicura e attenta alle esigenze dei suoi abitanti.

Viale Alberti sarà messo in sicurezza. Arriva l'ok all'unanimità del Consiglio comunale sulla proposta avanzata dai consiglieri comunali di Lega e Lista per Ravenna Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni, che ha visto anche la collaborazione di Domenico Antonio Esposito del Partito Democratico. Ora. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

