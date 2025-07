Solarig investe nel biometano in Italia | 300 milioni entro il 2030

Solarig scommette sul futuro sostenibile dell’Italia investendo 300 milioni di euro nel settore del biometano entro il 2030. Con la creazione di Biorig, la nuova divisione dedicata ai gas rinnovabili, l’azienda mira a realizzare oltre 20 impianti e a produrre 90 milioni di metri cubi di biometano all’anno. "Pensiamo che il biometano sia una soluzione immediata, una risposta concreta alla transizione energetica del nostro Paese, ancora molto..."

Milano, 9 lug. (askanews) - Solarig entra nel settore del biometano in Italia con un investimento da 300 milioni di euro entro il 2030. Nasce Biorig, la divisione dedicata ai gas rinnovabili, con l'obiettivo di realizzare oltre 20 impianti e produrre 90 milioni di metri cubi di biometano all'anno. "Pensiamo che il biometano sia una soluzione immediata, una soluzione facile e concreta per un paese come l'Italia, che è un paese ancora molto dipendente dal gas fossile - spiega Agnese Rocco, Country Manager di Solarig Italia - quindi ci può permettere sicuramente di ridurre la nostra dipendenza dal gas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Solarig investe nel biometano in Italia: 300 milioni entro il 2030

In questa notizia si parla di: biometano - italia - solarig - milioni

Biometano, l’Italia rischia il flop: coperto solo il 60% dell’obiettivo al 2030 - L’Italia si trova a un bivio cruciale nella sua transizione energetica: con solo il 60% dell’obiettivo di produzione di biometano al 2030 raggiunto, il rischio di fallimento è reale.

L’ingresso in Italia nel mercato del biometano, che Solarig produce in Spagna da oltre due anni, sarà guidato da Biorig, la divisione dedicata alla gestione dei rifiuti organici e alla loro trasformazione in gas di origine rinnovabile Vai su Facebook

Solarig investe 300 milioni in Italia: oltre 20 impianti per produrre biometano e accelerare la transizione energetica; Solarig investe nel biometano in Italia: 300 milioni entro il 2030; Da Biorig oltre 300 mln entro il 2030 per sviluppare e gestire più di 20 impianti di biometano in Italia.

Solarig investe nel biometano in Italia: 300 milioni entro il 2030 - Solarig entra nel settore del biometano in Italia con un investimento da 300 milioni di euro entro il 2030. Lo riporta libero.it

Solarig investe 300 milioni in Italia: oltre 20 impianti per produrre biometano e accelerare la transizione energetica - L’ingresso in Italia nel mercato del biometano, che Solarig produce in Spagna da oltre due anni, sarà guidato da Biorig, la divisione dedicata alla gestione dei rifiuti organici e alla loro trasformaz ... Riporta milanofinanza.it