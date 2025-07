Ultimissime Juve LIVE | Sancho vuole i bianconeri la novità che avvicina Conceicao a Torino i nomi per il DT

Benvenuti alle ultime novità in casa Juventus, dove il mercato infiamma le discussioni e le strategie. Da Sancho che sogna Torino a Conceiçao pronto a fare il grande passo, le voci si rincorrono senza sosta. La nostra redazione è sempre al passo con le news più calde per offrirvi un aggiornamento in tempo reale. Rimanete con noi: le sorprese sono dietro l'angolo e i colpi di scena sono assicurati.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 9 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 9 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 9 luglio 2025. Sancho Juventus, l’inglese vuole solo i bianconeri! A che punto è la trattativa con il Manchester United e cosa cambia dopo i rumors su Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Sancho vuole i bianconeri, la novità che avvicina Conceicao a Torino, i nomi per il DT

In questa notizia si parla di: juve - ultimissime - sancho - vuole

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

#Sancho-#Juventus, vuole solo i bianconeri! Contatti continui con il #ManchesterUnited: cosa manca per la fumata bianca. Ultimissime Vai su X

Sancho, Juve all'ultima curva! L'unico nodo di Comolli prima di chiudere L'apertura dello United è totale, dopo gli ultimi contatti l'inglese mai così vicino a vestire la maglia bianconera: la situazione Cooling break Sancho. E adesso tutti in attesa. Dopo la call di i Vai su Facebook

??? La Juve aspetta ancora Osimhen, vuole tenere Conceiçao e punta Sancho; Juve-Sancho, spuntano nuovi contatti: le ultimissime di Sky Sport; “Sancho-Juve, pronto il jet per l’Italia”: l'indiscrezione dall'Inghilterra.

Sancho Juventus, l’inglese vuole solo i bianconeri! A che punto è la trattativa con il Manchester United e cosa cambia dopo i rumors su Conceicao - Sancho Juventus, l’inglese vuole solo i bianconeri: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno del Manchester United Il calciomercato Juventus si sta preparando a chiudere una delle trattative pi ... Segnala juventusnews24.com

Sancho vuole solo la Juventus ed è pronto a tagliarsi lo stipendio. In arrivo un'offerta ufficiale di Comolli al Manchester United - L'attaccante inglese ha dato la priorità ai bianconeri, che presenteranno al Manchester United una proposta ufficiale nei prossimi giorni Via da Manchester. calciomercato.com scrive