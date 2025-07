Coltellate dopo un pesante apprezzamento a delle ragazze; 19enne colpito al fianco è grave L’aggressore 38 anni era ubriaco E’ successo a San Felice

Una tranquilla giornata a San Felice Circeo si è trasformata in una scena di violenza: un uomo ubriaco ha accoltellato un ragazzo di 19 anni, ferendolo gravemente al fianco dopo un acceso diverbio. Un episodio che ha sconvolto la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dei comportamenti algidi e imprevedibili. La dinamica dell’incidente rimane sotto indagine, ma il sentimento di insicurezza si fa sentire forte tra i cittadini.

