Mondiale per Club la classifica dei premi guadagnati | comanda il Psg

Nel mondo del calcio, il prestigio e la ricchezza si intrecciano: al vertice della classifica dei premi guadagnati nel mondiale per club comanda il PSG. Le squadre che sono riuscite a superare la fase iniziale hanno già vinto una grande guerra economica, indipendentemente dal risultato finale. Chi alzerà il trofeo a New York, si porterà a casa anche il premio più ricco: un traguardo non solo sportivo, ma anche finanziario di assoluto rilievo.

Ricchi e vincenti, in questo ordine di importanza. Le squadre che hanno superato la prima fase del Mondiale per Club voluto dalla Fifa allargato a 32 club hanno staccato il biglietto giusto della lotteria, a prescindere dall’esito finale della competizione. Psg o Chelsea, chiunque alzerà al cielo di New York il bellissimo trofeo della prima edizione maxi del mundialito per club sarà anche chi tornerà a casa con l’assegno più importante da incassare. Ma va detto che mai come questa volta “comunque vada sarà un successo”. Lo spiega la classifica dei premi e bonus raccolti nelle prime 62 partite del torneo stimata dal quotidiano spagnolo Marca, in attesa dei dati ufficiali e del nome del vincitore. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, la classifica dei premi guadagnati: comanda il Psg

