Allarme di Legambiente | Troppi reati ambientali A Forlì-Cesena primato per quelli legati al ciclo dei rifiuti

L’allarme di Legambiente denuncia un preoccupante aumento dei reati ambientali in Italia, con oltre 40.000 illeciti nel 2024, un incremento del 14,4% rispetto all’anno precedente. Cesena si afferma come la città più colpita dal ciclo dei rifiuti illegale, mentre i numeri quotidiani sono sconvolgenti: più di 111 reati al giorno, quasi 5 ogni ora. Una situazione che richiede interventi immediati per tutelare il nostro patrimonio naturale e la salute di tutti.

"In Italia cresce senza sosta l’attacco delle ecomafie all’ambiente e la piaga della corruzione. Nel 2024 viene superato il muro dei 40mila reati ambientali, con ben 40.590 illeciti, +14,4% rispetto al 2023. Parliamo di una media di 111,2 reati al giorno, 4,6 ogni ora. Aumentano anche le persone. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

