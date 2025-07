Fare volontariato in orario di lavoro | così Telmotor sostiene il Terzo Settore

Immagina un’azienda che non si limita a offrire prodotti e servizi, ma investe nel cuore della comunità. Telmotor, con la sua iniziativa cos236, dimostra che il vero valore risiede nel dare, anche durante l’orario di lavoro. 30 dipendenti hanno dedicato 165 ore al volontariato, rafforzando il legame tra impresa e società. Un esempio concreto di come il successo possa essere condiviso e moltiplicato nel bene collettivo.

L'INIZIATIVA. Si dice che il tempo sia il bene più prezioso e 30 dipendenti di Telmotor hanno donato complessivamente 165 ore del proprio tempo, impegnandosi in iniziative di volontariato.

