L' impresa in Italia tra entusiasmo e carenze formative

L'Italia vanta un tessuto imprenditoriale ricco di microimprese, cuore pulsante dell'economia nazionale. Tuttavia, molte di queste realtà si scontrano con carenze formative che ne frenano la crescita e la sostenibilità . Un panorama fatto di entusiasmo ma anche di ostacoli ancora da superare, che richiede interventi mirati per rafforzare le competenze e favorire uno sviluppo duraturo. Sebbene negli ultimi anni siano stati fatti passi avanti, il cammino verso un'impresa più forte e consapevole è ancora lungo.

Roma, 9 Lug. - Il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato dalle microimprese, che rappresentano il 78,9% del totale, secondo gli ultimi dati Istat. Sono oltre 4,2 milioni le realtà con meno di 10 dipendenti, ma spesso mancano delle competenze necessarie per crescere in modo sostenibile. Il risultato? Difficoltà ad accedere ai fondi pubblici e un'elevata mortalità aziendale, con effetti negativi sull'economia del Paese. Sebbene negli ultimi anni si sia registrata una leggera flessione - dal 79,5% nel 2019 al 77,6% nel 2021 - questo non si traduce automaticamente in un consolidamento del sistema.