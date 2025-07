Compie 17 truffe ad anziani | ha guadagnato almeno 300mila euro

Un giovane di 25 anni di Arzano, accusato di aver messo a segno 17 truffe ai danni di anziani tra gennaio e febbraio 2023, è stato arrestato dai carabinieri di Roma Porta Portese. Con un sofisticato modus operandi, avrebbe portato a casa oltre 300mila euro, seminando paura e inganno tra le vittime. La sua cattura rappresenta un importante passo nella lotta contro le frodi ai più vulnerabili, evidenziando quanto sia essenziale la vigilanza e la prevenzione.

Un 25enne,accusato di aver compiuto 17 truffe ad anziani, è stato arrestato dai carabinieri di Roma Porta Portese. L'uomo, di Arzano, avrebbe compiuto le truffe tra gennaio e febbraio del 2023. Secondo le indagini il 25enne, attraverso un collaudato modus operandi, utilizzando vari espedienti.

