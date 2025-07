Quali sono le regioni d' Italia con più morti sul lavoro numeri drammatici soprattutto per gli stranieri

In Italia, le morti sul lavoro continuano a crescere in modo allarmante, con alcune regioni che si distinguono per i numeri drammatici. La situazione è ancora più critica per i lavoratori stranieri, che affrontano un rischio doppio e spesso meno tutelato. Scopriamo quali sono le aree più colpite e come possiamo intervenire per garantire un ambiente di lavoro più sicuro per tutti.

Numeri in crescita per le morti sul lavoro in Italia, le regioni più colpite e il rischio doppio per i lavoratori stranieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Quali sono le regioni d'Italia con più morti sul lavoro, numeri drammatici soprattutto per gli stranieri

In questa notizia si parla di: regioni - italia - morti - lavoro

Meteo Italia, martedì 13 maggio 2025: instabilità diffusa e temporali in diverse regioni - Oggi, martedì 13 maggio 2025, l'Italia si trova sotto l’influenza di una marcata instabilità atmosferica.

Una frana chiude la Strada statale 51 tra San Vito e Cortina. Caldo estremo e maltempo flagellano l’Italia: 2 morti, allerta in diverse regioni e stop al lavoro nelle ore più calde Vai su Facebook

Quali sono le regioni d'Italia con più morti sul lavoro, numeri drammatici soprattutto per gli stranieri; Morti sul lavoro ancora in aumento: quasi 400. Più della metà delle regioni si trova in zona rossa e arancione.; Morti sul lavoro in Italia: 386 vittime nei primi cinque mesi del 2025.

Morti sul lavoro ancora in aumento. La Basilicata ‘maglia nera’ ancora in zona rossa con una incidenza superiore alla media nazionale - A fine maggio sono 277 gli infortuni mortali in occasione di lavoro e 109 quelli in itinere. Riporta melandronews.it

In Italia aumentano i morti sul lavoro, ma Lazio e Roma resistono in "zona bianca". Ecco i dati aggiornati a maggio 2025 - Nel Lazio 17 decessi da gennaio a maggio di quest'anno, dieci di questi si sono verificati a Roma ... Secondo romatoday.it