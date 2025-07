Calciomercato Inter corsa a tre con Manchester United e Newcastle per Quinten Timber

L’Inter si prepara ad affrontare una vera e propria corsa a tre per Quinten Timber, talento del Feyenoord. Il centrocampista olandese, di soli 24 anni, ha attirato l’attenzione dei nerazzurri, ma anche Manchester United e Newcastle sono pronte a sfidarsi per assicurarsi le sue prestazioni. La battaglia di mercato promette scintille: sarà l’Inter a prevalere in questa sfida? Restate sintonizzati per scoprire il risultato di questa emozionante corsa.

Nome Quinten, cognome Timber. Segni particolari: centrocampista del Feyenoord nel mirino dell’Inter. L’olandese è finito nel mirino dei nerazzurri che però dovranno sgomitare per assicurarselo con una folta e agguerrita concorrenza: su di lui si sono puntati anche i riflettori della Premier League sponde Manchester United e Newcastle. E’ Team talk a riferire l’interessamento del biscione per il ventiquattrenne olandese che con il sodalizio di Rotterdam ha collezionato settantatrè presenze e quindici reti. Il centrocampista della terra dei tulipani ha frequentato anche il mondo della nazionale orange scendendo in campo in cinque occasioni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

