Lang al Napoli ci siamo | fissate le visite mediche

Il Napoli si prepara a vivere un’altra stagione di grandi emozioni con l’arrivo di Noa Lang, il talento olandese che sta per vestire finalmente i colori azzurri. Dopo lunghe trattative e tanti corteggiamenti, le visite mediche sono ormai imminenti, segnando l’inizio di una nuova avventura sotto il Vesuvio. Con questo colpo, gli azzurri rafforzano il proprio progetto e dimostrano di essere pronti a competere ai massimi livelli.

Dopo lunghe trattative e tanti corteggiamenti, Noa Lang e il Napoli sono pronti a legarsi e a intraprendere un'avventura insieme. A brevissimo, il giocatore sarà azzurro a tutti gli effetti. Il Napoli ha da un po' di tempo chiuso la trattativa coon il PSV Eindhoven per l'arrivo di Noa Lang all'ombra del Vesuvio. Si tratta del terzo acquisto stagionale, dopo Marianucci e de Bruyne, ancora da ufficializzare in attesa della classica prassi di visite mediche e firma del contratto. Lang al Napoli, ufficialità prevista per la settimana prossima. Stando a quanto segnalato dall'edizione odierna de Il Mattino, è solo questione di giorni prima che l' olandese diventi un giocatore del Napoli a tutti gli effetti.

