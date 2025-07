Nunez-Napoli il bomber infiamma i tifosi azzurri | offerta shock di De Laurentiis!

Il Napoli si prepara a scrivere un’altra pagina di storia, con il bomber Nunez al centro di un’operazione che infiamma i tifosi azzurri. Dopo aver conquistato il quarto Scudetto, il club non si ferma: offerte shock e trattative caldissime aprono la strada a un futuro ancora più ambizioso. Con Conte e Manna pronti a plasmare la squadra del domani, il sogno di un Napoli sempre più forte si avvicina a diventare realtà.

Il calciatore vuole essere allenato da Conte: contatti costanti per chiudere, trattativa caldissima Dopo la conquista del quarto Scudetto della sua storia, il Napoli ha deciso di non accontentarsi. Mister Conte, affiancato dal DS azzurro Giovanni Manna, sta già pianificando con lucidità e ambizione la prossima stagione. Nessuna pausa, nessun rilassamento: si lavora giorno e notte per costruire un Napoli ancora più competitivo, pronto a confermarsi in Italia e a far paura in Europa. E il nome finito in cima alla lista ormai da un po' è uno di quelli che accendono la fantasia dei tifosi: Darwin Núñez.