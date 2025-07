Golden hour - Visita fuori orario al Museo e area archeologica di San Genesio

Immergiti nella magica golden hour con una visita fuori orario al Museo e all’area archeologica di San Genesio. Partendo dall’oratorio, esplorerai i resti dell’antico borgo di Vico Wallari, tappa fondamentale della via Francigena. Durante il percorso, un tocco di musica selezionata renderà l’esperienza ancora più suggestiva. La guida ti accompagnerà attraverso storie affascinanti e ambientazioni uniche, regalando un’immersione indimenticabile tra storia, natura e melodia. Un’occasione da non perdere per vivere un evento esclusivo e coinvolgente.

Visita guidata con partenza dall'oratorio di San Genesio, visita dei resti dell'antico borgo di Vico Wallari, importante tappa di pellegrinaggio lungo la via Francigena. Durante il percorso una selezione di brani musicali accompagnerà i partecipanti in un’atmosfera suggestiva mentre la guida. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: visita - genesio - golden - hour

Golden Hour all' Area archeologica di San Genesio Il 17 luglio e l'11 settembre 2025 alle ore 19:00, vi aspettiamo a San Miniato per un evento speciale che unisce storia, musica e gusto. Fuori Orario - Golden Hour: una visita guidata speciale con p Vai su Facebook

Golden hour - Visita fuori orario al Museo e area archeologica di San Genesio; San Miniato, golden hour alla Rocca e a San Genesio: visite guidate al tramonto con musica e degustazione vini; Luglio e agosto ai Musei Civici di San Miniato.

Golden hour - Visita fuori orario al Museo e area archeologica di San Genesio - Visita guidata con partenza dall'oratorio di San Genesio, visita dei resti dell'antico borgo di Vico Wallari, importante tappa di pellegrinaggio lungo la via Francigena. Scrive pisatoday.it

San Miniato, golden hour alla Rocca e a San Genesio: visite guidate al ... - Le sere d'estate da San Miniato si colorano di storia, cultura, musica ed enogastronomia con gli appuntamenti Golden Hour organizzati da CoopCulture alla Torre di Federico II e all'area archeologica ... Segnala pisatoday.it