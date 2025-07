Made in Italy e visione globale riflessione Pierini RX Italy

Made in Italy e visione globale si incontrano nel percorso di innovazione di RX Italy, leader nel settore fieristico. Massimiliano Pierini, Managing Director, condivide come l’industria fieristica stia evolvendo per affrontare le sfide energetiche, ambientali e tecnologiche, sostenendo con forza la collaborazione con GBC Italia. Perché crediamo che il futuro sostenibile si costruisca insieme, e il Green Building Forum rappresenta un passo fondamentale in questa direzione.

Roma, 9 lug. - Nel percorso di avvicinamento al Green Building Forum Italia, alla rubrica Road To Forum Massimiliano Pierini, Managing Director di RX Italy, parte del gruppo internazionale RX, condivide riflessioni e prospettive su come l'industria fieristica stia evolvendo per rispondere alle nuove sfide energetiche, ambientali e tecnologiche. a non ci "Siamo soci di GBC Italia e crediamo nel valore di questa rete" evidenzia Pierini "Il Forum rappresenta un'occasione preziosa per fare sistema e costruire insieme un futuro energeticamente evoluto e a misura d'uomo.". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Made in Italy e visione globale, riflessione Pierini (RX Italy)

