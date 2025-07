Napoli scatenato accordo raggiunto | si vuole portarlo a Dimaro

Il calciomercato estivo del Napoli si infiamma: dopo aver concluso importanti affari con Marianucci e De Bruyne, il club partenopeo si muove con decisione. Ora l’obiettivo è rafforzarsi ulteriormente portando a Dimaro due nuovi talenti di livello internazionale. Con un ritmo incalzante e mira all’eccellenza, il Napoli si prepara a sorprendere ancora, rendendo questa sessione di mercato una delle più memorabili degli ultimi tempi.

Il Napoli ha raggiunto un altro accordo in sede di questo calciomercato estivo. Il Napoli, di fatto, è sicuramente il grandissimo protagonista di queste prime settimane di calciomercato. Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, il club partenopeo è molto vicino all'acquisto di altri calciatori. Nei prossimi giorni, di fatto, dovrebbero essere ufficializzati sia Noah Lang (preso dal PSV per 29 milioni di euro) che Sam Beukema (acquistato dal Bologna per circa 32 milioni di euro). Tuttavia, in attesa degli annunci per questi due calciatori, bisogna segnalare delle novità importanti su un altro obiettivo di Giovanni Manna.