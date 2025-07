Controllato dopo una lite in strada gli trovano una pistola in auto | palermitano di 32 anni arrestato a Ficarazzi

Una semplice lite in strada si trasforma in un blitz che svela un’arma clandestina: a Ficarazzi, i carabinieri hanno sequestrato una pistola e arrestato un uomo di 32 anni. La scoperta sottolinea come la sicurezza pubblica sia una priorità costante, e il coraggio delle forze dell’ordine sia fondamentale nel garantire tranquillità ai cittadini. La vicenda dimostra che nessuna minaccia può rimanere impunita, rafforzando il nostro impegno contro ogni forma di illegalità.

I carabinieri della stazione di Ficarazzi, in collaborazione con i colleghi della sezione operativa della compagnia di Bagheria, hanno arrestato un 32enne palermitano, residente a Bagheria e già noto alle forze di polizia, accusato di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. I. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: arrestato - palermitano - ficarazzi - controllato

Controllato dopo una lite in strada, gli trovano una pistola in auto: palermitano di 32 anni arrestato a Ficarazzi; Cocaina e hashish nascosti tra i mobili in camera da letto, due arrestati per spaccio; Controllo Del Territorio I Carabinieri Arrestano 4 Persone In Pochi Giorni.

Ficarazzi, trovato con una pistola in auto: arrestato un 32enne - FICARAZZI – I carabinieri della stazione di Ficarazzi e della Compagnia di Bagheria hanno arrestato un 32enne palermitano, residente a Bagheria e già noto alle forze di polizia, accusato di detenzione ... Segnala livesicilia.it

Sorpreso in auto con una pistola, arrestato 32enne - All’arrivo dei militari, uno dei due interessati nella lite, si era allontanato a bordo di un’autovettura e, grazie alla dettagliata descrizione del mezzo e dei tratti somatici da parte di testimoni, ... Si legge su msn.com