Florence + Machine dopo tre anni di silenzio è in arrivo un nuovo album? Gli indizi

Dopo tre anni di silenzio, Florence + The Machine sono pronti a tornare con un nuovo album, alimentando l’entusiasmo dei fan. Florence Welch ha condiviso un suggestivo indizio su Instagram, pubblicando un post ricco di simboli e parole evocative come “Chiarezza, potere, scopo, voce, spazio, dinamica e...”. Cosa ci aspetta in questa nuova avventura musicale? L’attesa è ormai al suo apice, e le novità promettono di sorprendere.

Sembra che i Florence + The Machine stiano preparando il ritorno sulle scene musicali con un nuovo album, che arriverebbe dopo tre anni di silenzio. Florence Welch ha lanciato un indizio importante, pubblicando su Instagram un post che lascerebbe presagire l'inizio di una nuova era musicale. Nel carosello sono presenti tra le immagini la foto di una lavagna nella quale si elencano le parole "Chiarezza, potere, scopo, voce, spazio, dinamica e bellezza", seguite dal massaggio "Puoi Avere Tutto", con un riferimento ad Adele, "Swans vs Adele". In un altro scatto la cantante si mostra al lavoro con il chitarrista degli Idles, Mark Bowen.

