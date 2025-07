Gli negano l' accesso a una festa | padre e figlio scatenano una rissa

Una serata di festa si è trasformata in un incubo quando, a causa di un rifiuto di accesso, padre e figlio hanno scatenato una violenta rissa. Urla, spintoni e tensione hanno riempito il locale di Castelbello-Ciardes, fino all’intervento dei carabinieri che ha evitato il peggio. La vicenda mette in evidenza come un’uscita tranquilla possa improvvisamente sfociare in una scena da film, lasciando tutti senza parole.

Una serata di festa si è trasformata in una scena da film, con urla, spintoni e un intervento dei carabinieri che ha evitato il peggio. È quanto accaduto nei giorni scorsi in un locale di Castelbelllo-Ciardes, in provincia di Bolzano, dove una lite scoppiata tra un giovane e gli addetti alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: festa - negano - accesso - padre

Forse c'è chi invidia gli ebrei al punto da boicottarne la scienza. Dalle malattie rare al campo agroeconomico, la ricerca israeliana ha raggiunto risultati importantissimi. Alcuni sindaci e rettori negano tale evidenza. Di Lucetta Scaraffia Vai su Facebook