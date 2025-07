Francesco Bellini gravissimo malore per l’ex presidente dell’Ascoli dopo una gita in Alaska

Un grave episodio scuote la comunità di Ascoli e non solo: Francesco Bellini, ex presidente dell'Ascoli Calcio e rinomato imprenditore farmaceutico, si trova in condizioni critiche dopo un arresto cardiaco avvenuto durante una gita in Alaska. Attualmente ricoverato all’ospedale di Calgary, la notizia ha destato grande preoccupazione tra amici e familiari. La sua storia rimane un esempio di resilienza e passione, e ora si attende con speranza un esito positivo.

Ascoli, 10 luglio 2025 – Sono gravissime le condizioni di salute di Francesco Bellini, l'imprenditore farmaceutico originario di Ascoli ed ex presidente dell'Ascoli calcio. Bellini è stato vittima di un arresto cardiaco al rientro da una gita in Alaska e si trova ricoverato all'ospedale di Calgary, in Canada, nazione dove Bellini vive da anni con la famiglia. La notizia è stata confermata dalla moglie Marisa ad amici ad Ascoli che vivono queste ore in grande trepidazione, vista l'estrema gravità delle condizioni. Dopo il malore che lo ha colto all'improvviso, Bellini sarebbe per altro rimasto senza ossigeno circa 20 minuti, in attesa dei soccorsi allertati da chi era con lui in quel momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesco Bellini gravissimo, malore per l’ex presidente dell’Ascoli dopo una gita in Alaska

In questa notizia si parla di: ascoli - bellini - francesco - malore

Francesco Bellini gravissimo, malore per l’ex presidente dell’Ascoli dopo una gita in Alaska; L'IMPERO ASCOLI Francesco Bellini rilancia e dopo l'addio al club di corso Vittorio; Il Picchio cambia nome: ora si chiama Ascoli Calcio Fc.

Francesco Bellini gravissimo, malore per l’ex presidente dell’Ascoli dopo una gita in Alaska - Ora si trova ricoverato all'ospedale di Calgary, in Canada, nazione dove Bellini vive da anni con la famiglia ... Si legge su msn.com

Ascoli, Francesco Mancini morto in casa a 49 anni ucciso da un malore ... - È stato ritrovato il corpo senza vita di Francesco Mancini, 49 anni, residente in via delle Zeppelle vicino allo stadio del Duca ad Ascoli. Secondo corriereadriatico.it