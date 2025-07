Garlasco spunta la pista di un altro uomo | Dna maschile su un’impronta e altri reperti

Garlasco torna al centro di un enigma ancora irrisolto, con una svolta inattesa che riaccende speranze e sospetti. Dopo diciotto anni dal delitto di Chiara Poggi, le ultime analisi rivelano tracce di un altro uomo, un DNA maschile su alcuni reperti, alimentando nuovi interrogativi sulla verità dietro quella tragica vicenda. La giustizia si confronta con indizi contrastanti, ma la risposta definitiva sembra ancora lontana.

Diciotto anni dopo il delitto di Chiara Poggi, le indagini sembrano tornare al punto di partenza. Nessun elemento nuovo che possa chiamare in causa Andrea Sempio: su nessuno degli oggetti analizzati, né sulle impronte esaminate, è stato rinvenuto il suo Dna. I periti incaricati hanno confermato che le tracce sul tappetino del bagno appartengono esclusivamente a Chiara. Secondo la ricostruzione della dinamica, l'assassino – che per la giustizia italiana è Alberto Stasi, condannato in via definitiva – dopo aver ucciso Chiara si sarebbe recato in bagno per pulirsi, facendo sparire tre teli mare dalla villetta di via Pascoli.