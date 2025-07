Beautiful Anticipazioni Americane | Luna spara a Sheila e a Liam ma lo Spencer pareggia i conti!

Le anticipate americane ci regalano un episodio ricco di suspense e colpi di scena: Luna spara a Sheila e Liam, mentre lo Spencer riesce a pareggiare i conti in un finale mozzafiato. La trappola di Steffy si conclude in tragedia, lasciando tutti con il fiato sospeso. Cosa succederà ora nel mondo di Beautiful? Scopriamolo insieme, perché la soap non smette mai di sorprenderci.

La trappola in cui è caduta Steffy si è conclusa con un drammatico epilogo. Luna ha finito per sparare a Sheila e Liam, accorsi a proteggere la Forrester. La Nozawa è caduta vittima del suo stesso gioco e ora per lei e lo Spencer è codice rosso. Vediamo insieme cosa è successo nella Soap. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Luna spara a Sheila e a Liam ma lo Spencer pareggia i conti!

