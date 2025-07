Un fiume di lettere per Papa Leone XIV

Un fiume di lettere e cartoline si riversa quotidianamente al nuovo Papa Leone XIV, un simbolo tangibile dell’affetto e della speranza che la sua figura ispira in tutto il mondo. Poche righe scritte a mano, cariche di emozione, attraversano i confini, unendo credenti e non, in un abbraccio virtuale e spirituale. Un flusso inarrestabile che testimonia quanto il cuore delle persone sia con lui, pronto a scrivere un nuovo capitolo di fede e speranza.

Roma, 9 lug. (askanews) - Cartoline, lettere, biglietti d'auguri. Ma anche semplici fogli scritti a mano, spesso poche righe, cariche di emozione. È un flusso quotidiano e ininterrotto quello che giunge da ogni parte del mondo al nuovo Papa Leone XIV, eletto l'8 maggio scorso. Il centro di smistamento di Poste Italiane a Roma Fiumicino è il primo a ricevere questa imponente mole di corrispondenza: circa 100 chili al giorno di posta diretta al Vaticano. Al momento non è ancora possibile stabilire da quali Paesi provenga la maggior parte degli invii. Le lettere arrivano da ogni latitudine: dalle grandi città, da villaggi lontani, da ospedali e dai bambini.

