Parte la Strategia italiana per le tecnologie quantistiche

L’Italia si prepara a fare un passo decisivo nel mondo delle tecnologie quantistiche, con l’approvazione della strategia nazionale che punta a rivoluzionare settori cruciali come l’industria, la formazione e la sicurezza. Un piano ambizioso, frutto di un lavoro collaborativo tra ricerca e istituzioni, pronto a posizionare il nostro Paese all’avanguardia in questa frontiera scientifica. Il ministro...

Approvata la Strategia italiana per le tecnologie quantistiche. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale ha dato il via libera al piano elaborato nell'ultimo anno da esponenti della ricerca e delle istituzioni e che intende inaugurare nel nostro Paese lo sviluppo in un settore di frontiera destinato ad avere un rapido sviluppo e un grande impatto, dalle industriali alla formazione e alla sicurezza nazionale. Per il ministro dell'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini, grazie a questo piano "l'Italia è capofila di una trasformazione epocale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Parte la Strategia italiana per le tecnologie quantistiche

In questa notizia si parla di: strategia - italiana - tecnologie - quantistiche

Meloni e la nuova Europa: i Balcani al centro della strategia politica italiana - Nella recente riunione della Comunità politica europea a Tirana, Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza dei Balcani occidentali, affermando che questi paesi sono "nel cuore" dell'Europa.

Secondo il report 2025 dell’Ue la copertura Fttp ha superato il 70% in aumento del 18% anno su anno. La Commissione valuta positivamente l’intenzione di varare una strategia su tecnologie quantistiche e semiconduttori. Ma, con appena 9 unicorni registrati, Vai su Facebook

Parte la Strategia italiana per le tecnologie quantistiche; Strategia italiana per le tecnologie quantistiche: verso il futuro; Parte la Strategia italiana per le tecnologie quantistiche.

Parte la Strategia italiana per le tecnologie quantistiche - Approvata la Strategia italiana per le tecnologie quantistiche. Si legge su ansa.it

TECNOLOGIE QUANTISTICHE, MIMIT: ADOTTATO IL PIANO PER RENDERE IL PAESE PIÙ COMPETITIVO (1) - Dalla ricerca alle applicazioni industriali, dalla formazione alla sicurezza nazionale: arriva la Strategia italiana per le tecnologie quantistiche. 9colonne.it scrive