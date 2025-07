Il primo covid risale a 6.500 anni fa | lo studio sui germi preistorici svela quando gli animali hanno iniziato a contagiare l’uomo

Lo studio sui germi preistorici ci apre una finestra affascinante sul passato, rivelando che il primo caso di zoonosi risale a ben 6.500 anni fa, quando le malattie iniziarono a passare dagli animali all’uomo. Analizzando il DNA di 214 germi antichi, gli scienziati hanno tracciato oltre 37 mila anni di storia delle malattie, offrendo preziose chiavi per comprendere l’origine e la diffusione delle pandemie moderne. Lo studio...

Risale a 6.500 anni fa il primo caso di zoonosi ovvero di una malattia che si è trasmessa dagli animali all’uomo, come il Covid. È una delle scoperte correlate a uno studio di un team di scienziati che ha recuperato il Dna antico di 214 germi che hanno infettato uomini preistorici dell’Eurasia, mappando 37mila anni di storia delle malattie, dalla quale emerge che le zoonosi iniziarono poi a diffondersi con maggiore forza 5mila anni fa. Lo studio si connota come un atlante dell’evoluzione dell’uomo e degli ospiti invisibili che lo hanno colonizzato nei secoli ed è il più ampio condotto finora, come spiegato dagli autori, guidati da Eske Willerslev, professore dell’università di Copenaghen e dell’università di Cambridge. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it