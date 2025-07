Sancho vuole solo la Juventus ed è pronto a tagliarsi lo stipendio In arrivo un’offerta ufficiale di Comolli al Manchester United

Jadon Sancho ha le idee chiare: il suo cuore batte per la Juventus, e l'interesse dei bianconeri diventa sempre più concreto. Con una volontà ferrea di lasciare il Manchester United a titolo definitivo, il talentuoso attaccante si prepara a un nuovo capitolo in Italia, mentre la società torinese si fa avanti con un’offerta ufficiale. La trattativa è in fermento, promettendo emozioni e colpi di scena imminenti.

2025-07-10 08:41:00 Arrivano conferme: Federico Zanon 10 lug 2025, 10:41 Ultimi aggiornamenti: 10 lug 2025, 10:41 L’attaccante inglese ha dato la priorità ai bianconeri, che presenteranno al Manchester United una proposta ufficiale nei prossimi giorni Via da Manchester. Jadon Sancho ha un’idea chiara in testa, vuole lasciare i Red Devils, questa volta a titolo definitivo. L’ultima stagione in prestito al Chelsea non è andata come voleva, Maresca non l’ha mai considerato una prima scelta, non a caso i Blues hanno deciso di pagare la penale di 5 milioni di sterline prevista dal contratto per non riscattarlo (sarebbe costato 25 milioni di sterline) e per rispedirlo al mittente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com