Comuni di Baronissi | attivato il Piano contro gli incendi boschivi

Il Comune di Baronissi si prepara ad affrontare l’estate 2025 con determinazione, attivando il piano anti-incendi boschivi per tutelare i nostri tesori verdi. La Sindaca Anna Petta sottolinea: “Difendere i nostri boschi è un dovere collettivo”. Con questa iniziativa, si rafforza l’impegno comune per preservare l’ambiente e la sicurezza di tutti. La protezione del patrimonio naturale inizia dalla prevenzione.

La Sindaca Anna Petta: "Operativa fino al 15 settembre la Campagna AIB 2025. Difendere i nostri boschi è un dovere collettivo" Il Comune di Baronissi ha attivato il piano operativo per la prevenzione degli incendi boschivi in vista della stagione estiva 2025. La Giunta comunale ha approvato con apposita delibera l'avvio della Campagna AIB (Antincendio Boschivo), che sarà attiva fino al 15 settembre, in linea con le indicazioni della normativa nazionale e regionale. L'iniziativa nasce dalla necessità di garantire un controllo attento e costante del territorio, in particolare delle zone boschive, collinari e di interfaccia urbano-rurale, considerate più esposte al rischio in questi mesi caratterizzati da alte temperature e prolungata siccità.