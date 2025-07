DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di giovedì 10 luglio LIVE

Sei appassionato di calciomercato? Non perdere neanche un minuto: su Calciomercato.it ti portiamo in diretta tutte le notizie, gli aggiornamenti e le trattative più calde di oggi, 10 luglio. Dalle grandi squadre italiane come Napoli, Inter, Juventus e Milan alle novità dall’estero, il nostro live ti tiene sempre al passo con le ultime mosse e i rumors più intriganti. Resta con noi, perché il mercato non aspetta!

In tempo reale, gli aggiornamenti sugli ultimi affari che coinvolgono i grandi club di Serie A e quelli all’estero Su Calciomercato.it, come ogni giorno, seguiremo tutte le ultime notizie su rumors e trattative su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan, gli altri club del nostro campionato e gli aggiornamenti più importanti all’estero. Mateo Retegui (LaPresse) – Calciomercato.it Svolta sul futuro di Calhanoglu: il Galatasaray non rilancia, con il regista destinato così alla permanenza all’Inter che intanto spinge per Leoni in difesa. Il club turco a Milano intanto incontra il Napoli e cerca l’intesa definitiva per Osimhen. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 10 luglio LIVE

In questa notizia si parla di: calciomercato - tutte - notizie - diretta

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Benvenuti nell'aggiornamento live delle ultime notizie sul calciomercato! Seguite con noi le novità del giorno, in tempo reale dalla redazione di Calcio News24.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Calcio News 24 Vai su Facebook

DIRETTA Calciomercato | Dall'accordo #Parma - #Inter per #Bonny alle ultime indiscrezioni dalla #Premier Vai su X

Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE; Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta; LIVE mercato: Fiorentina, Esposito può arrivare anche se resta Kean. Sassuolo, in arrivo Buchanan.

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 10 luglio LIVE - it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico- calciomercato.it scrive

DIRETTA LIVE Calciomercato 10 luglio: Mateo Retegui all’Al-Qadsiahy, la decisione su Calhanoglu - Seguite con noi di DerbyDerbyDerby la diretta LIVE di quelle che sono le trattative in corso e le ufficialità della giornata di oggi 10 luglio 2025 ... Come scrive derbyderbyderby.it