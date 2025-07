Toscana Giani formalizza disponibilità a mandato bis

In un clima di grande entusiasmo e unità, Giani annuncia ufficialmente la sua disponibilità a un secondo mandato, sottolineando il sostegno crescente di partiti e cittadini toscani. La sua presenza forte e condivisa rappresenta un segnale chiaro di continuità e fiducia nel progetto di sviluppo regionale. È un momento cruciale che potrebbe segnare una nuova fase di crescita e stabilità per la Toscana, confermando la determinazione di Giani a guidare il futuro della regione.

Firenze, 9 lug. (askanews) - "Sono rimasto profondamente colpito e ringrazio davvero tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando un sostegno e un calore umano e politico verso la prospettiva di una ricandidatura. Devo dire che mi ha fatto molto piacere vedere circoli di partito del Pd autorevoli e partecipati, vedo stamani più della metà dei sindaci della Toscana e contemporaneamente tante istanze della società civile, economica, sindacale, sociale e quindi io non posso che offrire la mia disponibilità per la prossima legislatura". Lo ha detto, rispondendo ai giornalisti, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net