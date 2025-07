Calciomerato Napoli patto rinnovato | domani si può chiudere

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo, con il patto di rinnovo pronto a definire il futuro della squadra. Domani potrebbe essere il giorno decisivo per chiudere importanti trattative, garantendo ad Antonio Conte una rosa competitiva per affrontare una stagione impegnativa e ricca di sfide. Dopo lo scudetto, il club azzurro si prepara a consolidare il suo progetto vincente, puntando a conquistare nuovi traguardi in Italia e in Europa.

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle importanti novità in sede di calciomercato. Dopo lo scudetto vinto, di fatto, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno promesso ad Antonio Conte di allestire una squadra che si faccia trovare pronta per una stagione ricca di partite. Basta pensare che il Napoli dovrà affrontare la bellezza di ben quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio per questo motivo, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli ha in mente di chiudere a breve altri colpi. Quelli più vicini ad essere ufficializzati sono quelli di Lang e Beukema. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomerato Napoli, patto rinnovato: domani si può chiudere

In questa notizia si parla di: napoli - calciomerato - patto - rinnovato

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, sembrerebbe che l’Inter sia intenzionata a puntare fortemente su Davide Frattesi nella prossima stagione Nel corso di questi mesi il centrocampista italiano è stato accostato più volte al Napoli, ma adesso l’ip Vai su Facebook

Kvaratskhelia, il Psg va all'attacco ma il Napoli offre il rinnovo e la 7; Calciomercato Napoli, pressing per Juanlu: in chiusura Noa Lang; Napoli: fascia a Koulibaly ma solo in caso di rinnovo.

Napoli, azzurri a cena insieme: rinnovato il "patto Scudetto" - MSN - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha sempre utilizzato il pronome personale "noi" per parlare della sua squadra. Da msn.com

UFFICIALE - Napoli, Meret ha rinnovato fino al 2027: il comunicato - La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027. Si legge su napolimagazine.com