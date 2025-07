Juventus | tattiche di mercato e difficoltà economiche

La Juventus si appresta a un’estate di sfide decisive, tra strategie di mercato e difficoltà economiche che richiedono scelte ponderate. A Torino circolano voci di un club in fase di rinnovamento, con Damien Comolli al timone pronto a muoversi con pragmatismo e determinazione. In un contesto di vincoli finanziari e grandi ambizioni sportive, i prossimi mesi saranno fondamentali per scrivere il futuro bianconero. La vera partita sta per iniziare.

Un mercato con i piedi per terra La Juventus si prepara a un'estate di decisioni e tattiche cruciali. Le voci nei circoli online di Torino riflettono un momento di transizione per il club. Damien Comolli, al timone del progetto bianconero, deve navigare tra vincoli economici e ambizioni sportive.

