Siglato l’accordo tra Città Metropolitana e Comune per la sede del Liceo artistico d’Arte di Monreale | previsti investimenti

Un passo importante per Monreale: l’accordo tra Città Metropolitana e Comune sancisce il rinnovo del comodato d’uso per il Liceo Artistico “Mario D’Aleo”. Questo impegno strategico non solo garantisce spazi adeguati, ma rafforza l’attenzione verso il futuro dei giovani e la qualità dell’istruzione artistica. Un segnale forte di collaborazione istituzionale che apre nuove prospettive per la crescita culturale della comunità. Perché il talento merita un ambiente all’altezza delle sue potenzialità.

«Il rinnovo del comodato d'uso per la sede del Liceo artistico "Mario D'Aleo" non è soltanto un atto amministrativo, ma un segnale chiaro di attenzione verso gli studenti e le famiglie di Monreale. Si tratta di un impegno concreto per garantire continuità didattica, spazi adeguati e dignità alla formazione artistica e culturale del nostro territorio».

