I neofascisti volevano uccidere Pezzopane e Pagano la solidarietà di Marinelli Pd

In un clima sempre più teso, la notizia di una cellula neofascista in Abruzzo e di una lista di obiettivi politici da colpire scuote le coscienze. Il Partito Democratico condanna con fermezza ogni forma di violenza e intolleranza, esprimendo solidarietà agli esponenti coinvolti e rafforzando il suo impegno per difendere la democrazia. Questi episodi ricordano quanto sia cruciale essere vigili e uniti contro ogni minaccia alla nostra convivenza civile.

“Alla luce della notizia inquietante riportata oggi dalla stampa, relativa alla scoperta di una cellula neofascista operante in Abruzzo e alla cosiddetta 'lista rossa' di obiettivi politici da colpire, come Partito Democratico esprimiamo piena solidarietà agli esponenti istituzionali coinvolti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it