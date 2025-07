Coppa del Nonno compie 70 anni

Da 70 anni, Coppa del Nonno conquista il cuore degli italiani con il suo irresistibile gusto al caffè. Celebrando questo traguardo storico, Froneri lancia una campagna radiofonica nazionale che richiama le emozioni di un’epoca indimenticabile, rivisitando il celebre inno degli anni ‘90. Un anniversario speciale per un prodotto che ha fatto sognare intere generazioni: nel 2024, la Coppa del Nonno ha raggiunto un giro d’affari straordinario, testimoniando il suo ruolo iconico nel tempo.

Compie 70 anni Coppa del Nonno, la coppa al caffè di Froneri, il gelato confezionato creato nel 1955. Sarà celebrato quest’anno l’anniversario con una campagna radiofonica nazionale on air sulle principali emittenti. Per l’occasione è stato scelto il remake dell’iconico brano ‘I feel good, I feel fine’ della pubblicità degli anni ‘90, che ha accompagnato intere generazioni di italiani. Nel 2024 la Coppa del Nonno ha raggiunto un giro d’affari complessivo di 25 milioni di euro, tra canale retail e out of home, con 30 milioni di coppe vendute e 1,9 milioni di famiglie acquirenti, in crescita del 13,4% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Coppa del Nonno compie 70 anni

In questa notizia si parla di: coppa - nonno - anni - compie

Lino Banfi compie 89 anni! Un monumento vivente della commedia italiana, un uomo che ci ha fatto ridere fino alle lacrime e che continua a farci sentire il calore di casa anche solo con un sorriso. In 89 anni ha interpretato mille personaggi, ma alla fine è se Vai su Facebook

Coppa del Nonno compie 70 anni e celebra l’anniversario con campagna e concorso; Coppa del Nonno compie 70 anni; Froneri: Nuii, Maxibon e Coppa del Nonno protagonisti dell’estate 2025. Salamone: «Budget adv in crescita».

Coppa del Nonno compie 70 anni - Nel 2024 la Coppa del Nonno ha raggiunto un giro d’affari complessivo di 25 milioni di euro, tra canale retail e out of home, con 30 milioni di coppe vendute e 1,9 milioni di famiglie acquirenti, in ... Scrive msn.com

Coppa del Nonno celebra i 70 anni con 30 milioni di gelati venduti all’anno - Fatturato Froneri Italia a 350 milioni e 80 milioni di investimenti in 3 anni ... Come scrive ilsole24ore.com